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Производитель IRIS-T обещает прислать еще одну систему в Украину "через несколько недель"

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоЧетверг, 18 апреля 2024, 13:54
Производитель IRIS-T обещает прислать еще одну систему в Украину через несколько недель
IRIS-T SLM. ФОТО DIEHL DEFENCE

Гельмут Раух, руководитель оружейной компании Diehl Defense, производящей средства противовоздушной обороны IRIS-T SLM, анонсировал доставку еще одной системы в Украину через несколько недель.

Источник: Раух изданию Bild, "Европейская правда"

Детали: Раух прибыл в Киев вместе с группой предпринимателей, сопровождающей вице-канцлера Германии Роберта Габека.

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"Три наши системы уже в Украине, и больше будет доставлено в этом году. Следующая лишь через несколько недель", – сказал он.

Снабжение систем ПВО в Украину сейчас является ключевой темой в разговорах Киева с союзниками.

Глава МИД Кулеба призвал страны G7 последовать примеру Германии и как можно быстрее принять решение о поставках дополнительных систем ПВО.

ВИДЕО ДНЯ

13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.

Темы: ПВОГермания
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