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СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму

Альона Мазуренко Четвер, 18 квітня 2024, 14:09
СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму
фото: СБУ

Служба безпеки затримала поплічника народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму.

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За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів.

Призначення платежів – надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова".

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Деталі: Оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за ч.3 ст.110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

 

Нагадаємо:

  • На початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич уже отримав відповідну підозру.

Теми: СБУШуфричдержзрадаКрим
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