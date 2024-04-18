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СБУ задержала помощника Шуфрича, который финансировал Росгвардию в Крыму

Алена МазуренкоЧетверг, 18 апреля 2024, 14:09
СБУ задержала помощника Шуфрича, который финансировал Росгвардию в Крыму
фото: СБУ

Служба безопасности задержала соратника народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в финансировании Росгвардии.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного фигуранта по делу народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в финансировании Росгвардии во временно захваченном Крыму.

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По материалам дела, этот злоумышленник отвечал за юридические аспекты сделки. В частности, он занимался заключением договора со структурами Росгвардии на охрану подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму.

Таким образом всего за 3 месяца на счета оккупантов было переведено более полумиллиона российских рублей.

Назначение платежей - предоставление "услуг военизированной охраны" объектов народного депутата на территории полуострова".

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Детали: Оперативники СБУ задержали бизнес-партнера Шуфрича и сообщили ему о подозрении по ч.3 ст.110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним:

  • В начале февраля 2024 года нардеп Шуфрич уже получил соответствующее подозрение.

Темы: СБУШуфричгосизменаКрым
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