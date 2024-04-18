Росіяни атакують Харків і область, усі в укриття – ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдають ударів по області, під час повітряної тривоги у місті пролунав вибух.

Джерело: Синєгубов, Повітряні сили, Суспільне.Харків

Деталі: Повітряні Сили о 14:06: повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 14:17 повітряники написали про пуски КАБів на Харківщині та Донеччині.

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Згодом кореспонденти "Суспільне.Харків" повідомили про вибух у північній частині Харкова.

О 14:18 очільник Харківської ОВА написав, що окупанти завдають ударів.

"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях".



