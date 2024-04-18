Россияне атакуют Харьков и область, все в укрытие - ОВА

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по области, во время воздушной тревоги в городе прогремел взрыв.

Источник: Синегубов, Воздушные силы, Суспільне Харьков

Детали: Воздушные Силы в 14:06: сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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В 14:17 воздушники написали о пусках КАБов в Харьковской и Донецкой областях.

Впоследствии корреспонденты "Суспільне Харьков" сообщили о взрыве в северной части Харькова.

В 14:18 глава Харьковской ОВА написал, что оккупанты наносят удары.

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