Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне атакуют Харьков и область, все в укрытие - ОВА

Анастасия ПроцЧетверг, 18 апреля 2024, 14:32
Россияне атакуют Харьков и область, все в укрытие - ОВА
Иллюстративное фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по области, во время воздушной тревоги в городе прогремел взрыв.

Источник: Синегубов, Воздушные силы, Суспільне Харьков

Детали: Воздушные Силы в 14:06: сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Реклама:

В 14:17 воздушники написали о пусках КАБов в Харьковской и Донецкой областях. 

Впоследствии корреспонденты  "Суспільне Харьков" сообщили о взрыве в северной части Харькова.

В 14:18 глава Харьковской ОВА написал, что оккупанты наносят удары.

ВИДЕО ДНЯ

"Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях".

Темы: ХарьковХарьковская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
Харьков
"Украина – не Сирия": Юсов отреагировал на слова Терехова, что Харьков может стать новым Алеппо
KharkivMusicFest: как живет музыкальный Харьков
Руководитель Харьковского антикоррцентра после обысков обнаружил систему видеонаблюдения
Последние новости
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
19:20
Россияне вывезли в оккупированный Крым зебр из заповедника "Аскания-Нова" - росСМИ
Все новости...
Реклама: