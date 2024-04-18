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Затримання агентів РФ в Баварії: до МЗС Німеччини викликали російського посла

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 квітня 2024, 14:54
Затримання агентів РФ в Баварії: до МЗС Німеччини викликали російського посла
Фото: Getty images

Міністерство закордонних справ Німеччини офіційно відреагувало на затримання у Баварії російських агентів, викликавши посла РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: Коментуючи затримання, німецькі правоохоронці зазначили, що один з двох підозрюваних постав у середу перед слідчим суддею Федерального суду, який постановив взяти його під варту, другий постане перед судом в четвер.

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Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що затримані мали на меті "підірвати нашу військову допомогу Україні".

"Ми продовжимо надавати Україні масштабну підтримку і не дозволимо себе залякати", – підкреслила вона.

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Теми: НімеччинаРосія
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