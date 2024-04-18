Затримання агентів РФ в Баварії: до МЗС Німеччини викликали російського посла
Четвер, 18 квітня 2024, 14:54
Міністерство закордонних справ Німеччини офіційно відреагувало на затримання у Баварії російських агентів, викликавши посла РФ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild
Деталі: Коментуючи затримання, німецькі правоохоронці зазначили, що один з двох підозрюваних постав у середу перед слідчим суддею Федерального суду, який постановив взяти його під варту, другий постане перед судом в четвер.
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Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що затримані мали на меті "підірвати нашу військову допомогу Україні".
"Ми продовжимо надавати Україні масштабну підтримку і не дозволимо себе залякати", – підкреслила вона.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Першим про затримання повідомив журнал Spiegel. Затримані планували диверсійні операції в Німеччині за замовленням російської спецслужби. Як стало відомо виданню, поліція затримала підозрюваних у Байройті.
- У Чехії раніше заявили, що Росія здійснила "тисячі" спроб втручання в роботу європейських залізничних мереж у межах кампанії з дестабілізації ЄС і спроб диверсій на об’єктах критичної інфраструктури.
- А після нещодавнього розкриття у Чехії та Польщі проросійських мереж упливу чеський прем’єр Петр Фіала заявив, що варто очікувати на подальші такі оголошення в інших країнах.