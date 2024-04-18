Задержание агентов РФ в Баварии: в МИД Германии вызвали российского посла
Четверг, 18 апреля 2024, 14:54
Министерство иностранных дел Германии официально отреагировало на задержание в Баварии российских агентов, вызвав посла РФ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild
Детали: Комментируя задержание, немецкие правоохранители отметили, что один из двух подозреваемых предстал в среду перед следственным судьей Федерального суда, который постановил взять его под стражу, второй предстанет перед судом в четверг.
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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что задержанные имели целью "подорвать нашу военную помощь Украине".
"Мы продолжим оказывать Украине масштабную поддержку и не позволим себя запугать", – подчеркнула она.
Предистория:
ВИДЕО ДНЯ
- Первым о задержании сообщил журнал Spiegel. Задержанные планировали диверсионные операции в Германии по заказу российской спецслужбы. Как стало известно изданию, полиция задержала подозреваемых в Байройте.
- В Чехии ранее заявили, что Россия предприняла "тысячи" попыток вмешательства в работу европейских железнодорожных сетей в рамках кампании по дестабилизации ЕС и попыток диверсий на объектах критической инфраструктуры.
- А после недавнего раскрытия в Чехии и Польше пророссийских сетей влияния чешский премьер Петр Фиала заявил, что следует ожидать дальнейших таких объявлений в других странах.