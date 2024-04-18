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Задержание агентов РФ в Баварии: в МИД Германии вызвали российского посла

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 18 апреля 2024, 14:54
Задержание агентов РФ в Баварии: в МИД Германии вызвали российского посла
Фото: Getty images

Министерство иностранных дел Германии официально отреагировало на задержание в Баварии российских агентов, вызвав посла РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Комментируя задержание, немецкие правоохранители отметили, что один из двух подозреваемых предстал в среду перед следственным судьей Федерального суда, который постановил взять его под стражу, второй предстанет перед судом в четверг.

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что задержанные имели целью "подорвать нашу военную помощь Украине".

"Мы продолжим оказывать Украине масштабную поддержку и не позволим себя запугать", – подчеркнула она.

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Темы: ГерманияРосcия
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