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На Чернігівщині російські дрони атакували цивільне авто, яке везло хліб

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 квітня 2024, 15:49

У прикордонні Чернігівської області росіяни атакували водія автомобіля, який привіз хліб у місцевий магазин.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "У Новгород-Сіверському районі росіяни прицільно атакували дронами цивільний автомобіль хлібокомбінату, коли водій зупинився біля місцевого магазину, щоб доставити хліб".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок вибухів водій 1994 року народження зазнав контузії легкого ступеня. Автомобіль та приміщення магазину було пошкоджено.

На місці працюють необхідні служби.

Теми: Чернігівська областьвійна
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