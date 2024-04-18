На Чернігівщині російські дрони атакували цивільне авто, яке везло хліб

У прикордонні Чернігівської області росіяни атакували водія автомобіля, який привіз хліб у місцевий магазин.

Джерело: пресслужба МВС



Дослівно: "У Новгород-Сіверському районі росіяни прицільно атакували дронами цивільний автомобіль хлібокомбінату, коли водій зупинився біля місцевого магазину, щоб доставити хліб".



Деталі: Повідомляється, що внаслідок вибухів водій 1994 року народження зазнав контузії легкого ступеня. Автомобіль та приміщення магазину було пошкоджено.



На місці працюють необхідні служби.