На Чернігівщині російські дрони атакували цивільне авто, яке везло хліб
Четвер, 18 квітня 2024, 15:49
У прикордонні Чернігівської області росіяни атакували водія автомобіля, який привіз хліб у місцевий магазин.
Джерело: пресслужба МВС
Дослівно: "У Новгород-Сіверському районі росіяни прицільно атакували дронами цивільний автомобіль хлібокомбінату, коли водій зупинився біля місцевого магазину, щоб доставити хліб".
Деталі: Повідомляється, що внаслідок вибухів водій 1994 року народження зазнав контузії легкого ступеня. Автомобіль та приміщення магазину було пошкоджено.
На місці працюють необхідні служби.