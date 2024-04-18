На Черниговщине российские дроны атаковали гражданское авто, которое везло хлеб

В приграничье Черниговской области россияне атаковали водителя автомобиля, который привез хлеб в местный магазин.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "В Новгород-Северском районе россияне прицельно атаковали дронами гражданский автомобиль хлебокомбината, когда водитель остановился возле местного магазина, чтобы доставить хлеб".

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Детали: Сообщается, что в результате взрывов водитель 1994 года рождения получил контузию легкой степени. Автомобиль и помещение магазина были повреждены.

На месте работают необходимые службы.