На Черниговщине российские дроны атаковали гражданское авто, которое везло хлеб
Четверг, 18 апреля 2024, 15:49
В приграничье Черниговской области россияне атаковали водителя автомобиля, который привез хлеб в местный магазин.
Источник: пресс-служба МВД
Дословно: "В Новгород-Северском районе россияне прицельно атаковали дронами гражданский автомобиль хлебокомбината, когда водитель остановился возле местного магазина, чтобы доставить хлеб".
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Детали: Сообщается, что в результате взрывов водитель 1994 года рождения получил контузию легкой степени. Автомобиль и помещение магазина были повреждены.
На месте работают необходимые службы.