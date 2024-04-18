Сирському та Умєрову показали нову бронемашину українського  виробництва

Головнокомандувачу ЗСУ генерал-лейтенанту Олександру Сирському та Міністру оборони України Рустему Умєрову продемонстрували нові зразки озброєння та техніки державного виробництва.

Джерело: Мілітарний

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Деталі: 18 квітня головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському представили модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем "Спис-Синтез", бронемашину Oncilla та іншу техніку.

За даними видання "Мілітарний", серед представленої техніки шестиколісна бронемашина, назва якої поки що тримається у секреті.



Зазначається, що колісну броньовану бойову машину Mbombe 6×6, розробила компанія Paramount Group у 2010 році.

Бронемашина вміщує вісім піхотинців та три члени екіпажу: командир, водій й навідник, для кожного бійця виділено окреме протимінне крісло.

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Повідомляється, що у базовій комплектації машина вагою у 16 тонн має 3 клас захисту за стандартом STANAG 4569. Він передбачає витримування обстрілу зі стрілецького озброєння калібру 7,62×51 бронебійними патронами.

Крім того, видання додає, що машина здатна витримати підрив заряду вагою до 10 кг у тротиловому еквіваленті.

"Такий захист забезпечується завдяки двошаровому V-подібному дну корпусу. В якості озброєння представлена на відео локалізована бронемашина отримала український бойовий модуль "Спис-Синтез"".

За даними видання, модуль оснащений 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, 30-мм автоматичним гранатометом КБА-117, спареним кулеметом ПКТ калібру 7,62-мм. Крім того, він має протитанковий ракетний комплекс "Бар’єр" з пусковими для 2 ракет.

"Оригінальний модуль "Спис-Синтез", що використовується на українських БМП, є пілотованим. Для цього під модулем встановлена "корзина" бойового відділення в якому розміщений оператор озброєння, однак на фото воно відсутнє".

Також, машина має колісний привід 6×6 та оснащена дизельним двигуном Cummins ISBe4 (300 кВт) з автоматичною 6-ступінчастою коробкою передач Allison. Вона здатна розвивати швидкість у 100 км/год, а запас ходу складає 700 км.