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Сырскому и Умерову показали новую бронемашину украинского производства

Анастасия ПроцЧетверг, 18 апреля 2024, 16:26
Сырскому и Умерову показали новую бронемашину украинского производства
Скин с видео главнокомандующего ВС Украины

Главнокомандующему ВСУ генерал-лейтенанту Александру Сырскому и Министру обороны Украины Рустему Умерову продемонстрировали новые образцы вооружения и техники государственного производства.

Источник: Милитарный

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Детали: 18 апреля главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому представили модернизированную боевую машину пехоты БМП-1ТС с украинским модулем "Спис-Синтез", бронемашину Oncilla и другую технику.

По данным издания "Милитарный", среди представленной техники шестиколесная бронемашина, название которой пока держится в секрете.

Отмечается, что колесную бронированную боевую машину Mbombe 6×6, разработала компания Paramount Group в 2010 году. Бронемашина вмещает восемь пехотинцев и три члена экипажа: командир, водитель и наводчик, для каждого бойца выделено отдельное противоминное кресло. 

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Сообщается, что в базовой комплектации машина весом в 16 тонн имеет 3 класс защиты по стандарту STANAG 4569. Он предусматривает выдерживание обстрела из стрелкового вооружения калибра 7,62×51 бронебойными патронами. Кроме того, издание добавляет, что машина способна выдержать подрыв заряда весом до 10 кг в тротиловом эквиваленте. 

"Такая защита обеспечивается благодаря двухслойному V-образному дну корпуса. В качестве вооружения представленная на видео локализованная бронемашина получила украинский боевой модуль "Копье-Синтез"".

По данным издания, модуль оснащен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117, спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62-мм. Кроме того, он имеет противотанковый ракетный комплекс "Барьер" с пусковыми для 2 ракет.

"Оригинальный модуль "Копье-Синтез", используемый на украинских БМП, является пилотируемым".

Также, машина имеет колесный привод 6×6 и оснащена дизельным двигателем Cummins ISBe4 (300 кВт) с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач Allison. Она способна развивать скорость в 100 км/ч, а запас хода составляет 700 км.

Темы: СырскийУмеров Рустеморужие
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