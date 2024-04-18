У МЗС обурені словами прем’єра Грузії про "українізацію" його країни
Міністерство закордонних справ прокоментувало розгляд у Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", а також висловило обурення заявою прем’єра країни Іраклія Кобахідзе про Україну в контексті ухвалення документа.
Джерело: заява МЗС України, "Європейська правда"
Деталі: У відомстві зазначили, що стурбовані загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом проєкту.
Українська сторона закликає всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.
Водночас у МЗС підкреслили, що останні коментарі Кобахідзе викликають обурення.
Грузинський прем’єр сказав, що законопроєкт про "іноагентів" покликаний захистити Грузію від "українізації".
"Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність", – йдеться у заяві МЗС.
Нагадаємо:
- Попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.
- Останніми днями в Тбілісі відбуваються масові акції протесту проти скандального законопроєкту. Після протестів у понеділок та вівторок затримали більше десятка осіб.