У МЗС обурені словами прем’єра Грузії про "українізацію" його країни

Міністерство закордонних справ прокоментувало розгляд у Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", а також висловило обурення заявою прем’єра країни Іраклія Кобахідзе про Україну в контексті ухвалення документа.

Джерело: заява МЗС України, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві зазначили, що стурбовані загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом проєкту.

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Українська сторона закликає всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.

Водночас у МЗС підкреслили, що останні коментарі Кобахідзе викликають обурення.

Грузинський прем’єр сказав, що законопроєкт про "іноагентів" покликаний захистити Грузію від "українізації".

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"Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність", – йдеться у заяві МЗС.

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