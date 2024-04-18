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У МЗС обурені словами прем’єра Грузії про "українізацію" його країни

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 18 квітня 2024, 17:08
У МЗС обурені словами прем’єра Грузії про українізацію його країни
фото: МЗС

Міністерство закордонних справ прокоментувало розгляд у Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", а також висловило обурення заявою прем’єра країни Іраклія Кобахідзе про Україну в контексті ухвалення документа.

Джерело: заява МЗС України, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві зазначили, що стурбовані загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом проєкту.

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Українська сторона закликає всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.

Водночас у МЗС підкреслили, що останні коментарі Кобахідзе викликають обурення.

Грузинський прем’єр сказав, що законопроєкт про "іноагентів" покликаний захистити Грузію від "українізації".

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"Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність", – йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо:

  • Попри несхвалення з боку Заходу та громадянського суспільства, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що ніщо не може перешкодити остаточному ухваленню скандального закону.
  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.
  • Останніми днями в Тбілісі відбуваються масові акції протесту проти скандального законопроєкту. Після протестів у понеділок та вівторок затримали більше десятка осіб

Теми: ГрузіяМЗСУкраїна
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