В МИД возмущены словами премьера Грузии об "украинизации" его страны
Министерство иностранных дел прокомментировало рассмотрение в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а также выразило возмущение заявлением премьера страны Ираклия Кобахидзе об Украине в контексте принятия документа.
Источник: заявление МИД Украины, "Европейская правда"
Детали: В ведомстве отметили, что обеспокоены обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением проекта.
Украинская сторона призывает все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога.
В то же время в МИД подчеркнули, что последние комментарии Кобахидзе вызывают возмущение.
Грузинский премьер сказал, что законопроект об "иноагентах" призван защитить Грузию от "украинизации".
"Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии. Украина заинтересована в мирной и дружественной атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность", – говорится в заявлении МИД.
Напомним:
- Несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.
- В последние дни в Тбилиси проходят массовые акции протеста против скандального законопроекта. После протестов в понедельник и вторник задержали более десятка человек.