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В МИД возмущены словами премьера Грузии об "украинизации" его страны

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 18 апреля 2024, 17:08
В МИД возмущены словами премьера Грузии об украинизации его страны
фото: МИД

Министерство иностранных дел прокомментировало рассмотрение в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а также выразило возмущение заявлением премьера страны Ираклия Кобахидзе об Украине в контексте принятия документа.

Источник: заявление МИД Украины, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве отметили, что обеспокоены обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением проекта.

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Украинская сторона призывает все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога.

В то же время в МИД подчеркнули, что последние комментарии Кобахидзе вызывают возмущение.

Грузинский премьер сказал, что законопроект об "иноагентах" призван защитить Грузию от "украинизации".

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"Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии. Украина заинтересована в мирной и дружественной атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность", – говорится в заявлении МИД.

Напомним:

  • Несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.
  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.
  • В последние дни в Тбилиси проходят массовые акции протеста против скандального законопроекта. После протестов в понедельник и вторник задержали более десятка человек.

Темы: ГрузияМИДУкраина
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