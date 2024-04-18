З російської окупації врятували двох підлітків з Херсонщини

На підконтрольну Україні територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook

Пряма мова: "Зараз вони – у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

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Цьому виїзду, як і багатьом іншим, передувала кропітка робота благодійної організації "Save Ukraine", обласних органів опіки та піклування і служб у справах дітей".

Деталі: Прокудін подякував усім, хто доклав максимум зусиль, аби, до прикладу, тільки з початку 2024 року вдалося вирвати з російської окупації 61 дитину.