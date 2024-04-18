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Из российской оккупации спасли двух подростков с Херсонщины

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 апреля 2024, 17:11
Из российской оккупации спасли двух подростков с Херсонщины
Александр Прокудин. фото из Facebook

На подконтрольную Украине территорию вернули 17-летнюю девушку и 16-летнего парня, лишенных родительской опеки.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь: "Сейчас они - в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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Этому выезду, как и многим другим, предшествовала кропотливая работа благотворительной организации "Save Ukraine", областных органов опеки и попечительства и служб по делам детей".

Детали: Прокудин поблагодарил всех, кто приложил максимум усилий, чтобы, к примеру, только с начала 2024 года удалось вырвать из российской оккупации 61 ребенка.

Темы: Херсонская областьдетиоккупациявойна
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