Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Затримали поляка, який пропонував спецслужбам РФ допомогти із замахом на Зеленського

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 квітня 2024, 18:04
Затримали поляка, який пропонував спецслужбам РФ допомогти із замахом на Зеленського
Зеленський. фото Getty Images

Українські правоохоронці в співпраці з органами правопорядку Республіки Польща затримали громадянина Польщі за підозрою у готовності діяти на користь спецслужб Російської Федерації, який пропонував замах на президента України.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУМіністерство юстиції Республіки Польща

Деталі: За даними слідства, підозрюваний за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування ЗС РФ, та повідомив їх про готовність працювати на користь військової розвідки РФ.

Реклама:

Його завдання включали збір та передачу країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Польщі. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні.

Про можливе вчинення кримінального правопорушення українські прокурори та співробітники СБУ повідомили польських колег та передали їм ключові докази у цій справі в рамках надання міжнародно-правової допомоги.

Повідомляється, що завдяки успішним заходам та оперативному обміну інформацією між двома країнами завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби.

18 квітня 2024 року Окружний суд міста Варшави застосував до нього запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Республіки Польща. Слідчі дії тривають.

Теми: ЗеленськийСБУОфіс генпрокуроравійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоВбивство поліцейського на Вінниччині: суд арештував підозрюваних батька та сина

Міноборони РФ заявило про захоплення Новомихайлівки. Але Сили оборони утримують частину села – УП

СБУ: Настоятель храму УПЦ МП на Хмельниччині вихваляв Путіна 

фотоКиїв побив рекорд опадів, Дніпро вийшов з берегів

Поляки розблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

У Кадирова некроз підшлункової − росЗМІ

Усі новини...
Сирському та Умєрову показали нову бронемашину українського  виробництва
Генштаб показав кадри атаки по аеродрому в Джанкої
На Чернігівщині російські дрони атакували цивільне авто, яке везло хліб
Українці вважають Путіна нелегітимним – опитування
Останні новини
18:14
"Це буде проривом". Федоров розповів, коли запустять застосунок "Мрія" для школярів
18:13
Зеленський про ідею Макрона щодо "олімпійського перемир’я": Для Путіна не існує авторитетів
18:07
Bild: У Німеччині зривають поставки в Україну бронемашин MRAP
17:47
Росія вдарила по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові – ОВА
17:33
Нова зустріч щодо зброї для України у форматі "Рамштайн" стартує 26 квітня
17:32
футбол"Оболонь" розписала мирову з "Металістом 1925" у 25 турі УПЛ
17:31
інфографікаБанки минулого тижня видали доступні кредити на 2,3 мільярда
17:26
відеоЗеленський пояснив, чому підписав закон про зниження призовного віку
17:25
Протягом години РФ завдала ударів по кількох населених пунктах Харківщини – ОВА
17:20
Фонд держмайна виставив на приватизацію ще один протезний завод
Усі новини...
Реклама: