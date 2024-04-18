Затримали поляка, який пропонував спецслужбам РФ допомогти із замахом на Зеленського

Українські правоохоронці в співпраці з органами правопорядку Республіки Польща затримали громадянина Польщі за підозрою у готовності діяти на користь спецслужб Російської Федерації, який пропонував замах на президента України.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Міністерство юстиції Республіки Польща

Деталі: За даними слідства, підозрюваний за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування ЗС РФ, та повідомив їх про готовність працювати на користь військової розвідки РФ.

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Його завдання включали збір та передачу країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Польщі. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні.

Про можливе вчинення кримінального правопорушення українські прокурори та співробітники СБУ повідомили польських колег та передали їм ключові докази у цій справі в рамках надання міжнародно-правової допомоги.

Повідомляється, що завдяки успішним заходам та оперативному обміну інформацією між двома країнами завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби.

18 квітня 2024 року Окружний суд міста Варшави застосував до нього запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Республіки Польща. Слідчі дії тривають.