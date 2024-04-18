Затримали поляка, який пропонував спецслужбам РФ допомогти із замахом на Зеленського
Українські правоохоронці в співпраці з органами правопорядку Республіки Польща затримали громадянина Польщі за підозрою у готовності діяти на користь спецслужб Російської Федерації, який пропонував замах на президента України.
Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Міністерство юстиції Республіки Польща
Деталі: За даними слідства, підозрюваний за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування ЗС РФ, та повідомив їх про готовність працювати на користь військової розвідки РФ.
Його завдання включали збір та передачу країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Польщі. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні.
Про можливе вчинення кримінального правопорушення українські прокурори та співробітники СБУ повідомили польських колег та передали їм ключові докази у цій справі в рамках надання міжнародно-правової допомоги.
Повідомляється, що завдяки успішним заходам та оперативному обміну інформацією між двома країнами завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.
Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби.
18 квітня 2024 року Окружний суд міста Варшави застосував до нього запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.
Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Республіки Польща. Слідчі дії тривають.