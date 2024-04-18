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Задержали поляка, предлагавшего спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 апреля 2024, 18:04
Задержали поляка, предлагавшего спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского
Зеленский. фото Getty Images

Украинские правоохранители в сотрудничестве с органами правопорядка Республики Польша задержали гражданина Польши по подозрению в готовности действовать в пользу спецслужб Российской Федерации, который предлагал покушение на президента Украины.

Источник: Офис генпрокурора, СБУМинистерство юстиции Республики Польша

Детали: По данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе наладил контакт с представителями командования ВС РФ, и сообщил им о готовности работать в пользу военной разведки РФ.

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Его задачи включали сбор и передачу стране-агрессору информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка на территории Польши. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на жизнь президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания в этой стране.

О возможном совершении уголовного преступления украинские прокуроры и сотрудники СБУ сообщили польским коллегам и передали им ключевые доказательства по этому делу в рамках оказания международно-правовой помощи.

Сообщается, что благодаря успешным мероприятиям и оперативному обмену информацией между двумя странами завербованного агента спецслужб РФ удалось идентифицировать и задержать на территории Польши.

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Польская прокуратура предъявила задержанному обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы.

18 апреля 2024 года Окружной суд города Варшавы применил к нему меру пресечения в виде временного ареста.

Расследование проводит Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Республики Польша. Следственные действия продолжаются.

Темы: ЗеленскийСБУОфис генпрокуроравойна
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