"Схеми": Портнов з Іспанії переписав віллу під Києвом на дітей

Ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов, який перебуває під санкціями США та виїхав з України, на початку квітня переписав великий маєток під Києвом, в елітному селищі Козин, на своїх дітей.

Джерело: проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що переоформленням майна в Україні займались близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у столиці Іспанії Мадриді.

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В договорі дарування зазначається, що будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали в якості подарунка від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.

У договорі йдеться, що при переоформленні майна у київського нотаріуса інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. Вона, як з’ясували "Схеми", із 2014 року має громадянство Росії. Від імені Портнова за довіреністю, посвідченою в Мадриді, діяла адвокатка Марина Парінова, яка за часів перебування політика в Україні, представляла Портнова у судах.

Вартість подарованого майна відповідно до договору - 19 мільйонів гривень: 14,3 млн за маєток та 4,7 млн за 65 соток землі під ним.

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Маєток Портнова під Києвом. Фото: "Схеми"

Із 2016 року цей маєток був записаний на офшорну компанію з Віргінських островів. Тоді він разом із землею був оцінений у 2,5 млн євро. У 2020 році компанія продала цю нерухомість Андрію Портнову.

Хоча родина Портнова і користувалася нерухомістю з дати купівлі, угоду повністю закрили лише у квітні 2024 року. 2 квітня у нотаріуса в Мадриді Портнов зареєстрував будинок та землю на своє ім’я у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. А вже наступного дня столична нотаріус Олеся Липовенко оформила власність на це майно на дітей Портнова за договором дарування.

Юристка ГО "Центр протидії корупції" Тетяна Шевчук зазначає, що перепис майна на найближчих родичів може свідчити про можливе бажання людини приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження. Друга можлива причина – створення додаткових транзакцій, аби важче було довести незаконність походження наявного майна.

Що передувало: Напередодні повномасштабного вторгнення, у грудні 2021 року, уряд США запровадив санкції проти Портнова. Санкції передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів підсанкційної особи в американських банках. Портнова внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.

Андрій Портнов був першим заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. У 2018 році Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

Нагадаємо: В лютому стало відомо, що Портнов подав до суду на Національне агентство з питань запобігання корупції та рух "Чесно" з вимогою прибрати його з Реєстру зрадників і виплатити йому компенсацію у чверть мільйона гривень.