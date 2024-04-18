"Схемы": Портнов из Испании переписал виллу под Киевом на детей

Экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов, который находится под санкциями США и выехал из Украины, в начале апреля переписал большое имение под Киевом, в элитном поселке Козин, на своих детей.

Источник: проект "Схемы" издания "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что переоформлением имущества в Украине занимались близкие к Портнову юристы по доверенности, которую он в январе заверил у нотариуса в столице Испании Мадриде.

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В договоре дарения отмечается, что дом общей площадью более 1000 квадратных метров и земельный участок в 0,65 гектара в закрытом коттеджном поселении на берегу Днепра равными частями получили в качестве подарка от Портнова четверо его несовершеннолетних детей.

В договоре говорится, что при переоформлении имущества у киевского нотариуса интересы детей лично представляла их мать, гражданская жена Портнова Анастасия Валяева. Она, как выяснили "Схемы", с 2014 года имеет гражданство России. От имени Портнова по доверенности, заверенной в Мадриде, действовала адвокат Марина Паринова, которая во времена пребывания политика в Украине, представляла Портнова в судах.

Стоимость подаренного имущества в соответствии с договором - 19 миллионов гривен: 14,3 млн за имение и 4,7 млн за 65 соток земли под ним.

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Имение Портнова под Киевом. Фото: "Схемы"

С 2016 года это имение было записано на оффшорную компанию с Виргинских островов. Тогда оно вместе с землей было оценено в 2,5 млн евро. В 2020 году компания продала эту недвижимость Андрею Портнову.

Хотя семья Портнова и пользовалась недвижимостью с даты покупки, сделку полностью закрыли только в апреле 2024 года. 2 апреля у нотариуса в Мадриде Портнов зарегистрировал дом и землю на свое имя в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. А уже на следующий день столичный нотариус Олеся Липовенко оформила собственность на это имущество на детей Портнова по договору дарения.

Юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Татьяна Шевчук отмечает, что перепись имущества на ближайших родственников может свидетельствовать о возможном желании человека скрыть недвижимость или избежать ее ареста в случае наложения санкций или открытия уголовного производства. Вторая возможная причина - создание дополнительных транзакций, чтобы труднее было доказать незаконность происхождения имущества.

Что предшествовало: Накануне полномасштабного вторжения, в декабре 2021 года, правительство США ввело санкции против Портнова. Санкции предусматривают запрет на въезд в США и блокирование всех финансовых активов подсанкционного лица в американских банках. Портнова внесли в перечень лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции.

Андрей Портнов был первым заместителем главы Администрации президента времен Виктора Януковича. В 2018 году Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne. Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в своем исследовании 2020 года установил, что Портнов активно пытался дискредитировать Революцию Достоинства и дальнейшие проевропейские реформы в стране, а также продвигать антизападные программы, привлекая к этому интернет-ботов.

Напомним: В феврале стало известно, что Портнов подал в суд на Национальное агентство по предотвращению коррупции и движение "Честно" с требованием убрать его из Реестра предателей и выплатить ему компенсацию в четверть миллиона гривен.