Російські війська завдали ракетного удару по Харківщині, поранений чоловік
Четвер, 18 квітня 2024, 19:15
Російська армія 18 квітня завдала ракетного удару по селу Сороківка на Харківщині, поранений цивільний чоловік.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 18 квітня близько 12:20 ЗС РФ завдали ракетного удару по селу Сороківка Харківського району. Пошкоджень зазнала будівля магазину.
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Отримав поранення 45-річний цивільний чоловік".
Деталі: За попередніми даними, ворог застосував ракету С-300, що була запущена з території Бєлгородської області РФ.
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