Російські війська завдали ракетного удару по Харківщині, поранений чоловік

Російська армія 18 квітня завдала ракетного удару по селу Сороківка на Харківщині, поранений цивільний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 18 квітня близько 12:20 ЗС РФ завдали ракетного удару по селу Сороківка Харківського району. Пошкоджень зазнала будівля магазину.

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Отримав поранення 45-річний цивільний чоловік".

Деталі: За попередніми даними, ворог застосував ракету С-300, що була запущена з території Бєлгородської області РФ.

фото - харківська обласна прокуратура

фото - харківська обласна прокуратура