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Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковщине, раненый мужчина

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 апреля 2024, 19:15
Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковщине, раненый мужчина
Фото - харьковская областная прокуратура

Российская армия 18 апреля нанесла ракетный удар по селу Сороковка на Харьковщине, ранен гражданский мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 18 апреля около 12:20 ВС РФ нанесли ракетный удар по селу Сороковка Харьковского района. Повреждения получили здание магазина.

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Получил ранение 45-летний гражданский мужчина".

Детали: По предварительным данным, враг применил ракету С-300, запущенную с территории Белгородской области РФ.

 
фото - харьковская областная прокуратура
 
фото - харьковская областная прокуратура

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Темы: Харьковская областьракетный ударвойна
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