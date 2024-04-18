Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковщине, раненый мужчина
Четверг, 18 апреля 2024, 19:15
Российская армия 18 апреля нанесла ракетный удар по селу Сороковка на Харьковщине, ранен гражданский мужчина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 18 апреля около 12:20 ВС РФ нанесли ракетный удар по селу Сороковка Харьковского района. Повреждения получили здание магазина.
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Получил ранение 45-летний гражданский мужчина".
Детали: По предварительным данным, враг применил ракету С-300, запущенную с территории Белгородской области РФ.
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