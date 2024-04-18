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Ворог 7 разів атакував неподалік Кринок на Херсонщині – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 18 квітня 2024, 19:24
Ворог 7 разів атакував неподалік Кринок на Херсонщині – Генштаб
Фото: 580 МпБр ім. І. Виговського

За минулу добу на фронті зафіксували 71 бойове зіткнення, загалом, ворог завдав 6 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 18 квітня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів окупантів".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації,  намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 11 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Теми: ГенштабХерсонська область
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