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Враг 7 раз атаковал неподалеку Крынок на Херсонщине - Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 апреля 2024, 19:24
Враг 7 раз атаковал неподалеку Крынок на Херсонщине - Генштаб
Фото: 580 МпБр имени Ивана Виговского

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 71 боевое столкновение, в общем, враг нанес 6 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 18 апреля

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 складу боеприпасов оккупантов".

Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 11 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работина Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток при поддержке авиации совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Темы: ГенштабХерсонская область
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