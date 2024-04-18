Шольц шукає в державах НАТО ще 6 "Патріотів" для України

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина намагається знайти ще шість систем ППО Patriot у країнах НАТО на додачу до тієї, яку пообіцяла передати Україні раніше.

Джерело: заява Шольца на пресконференції 18 квітня після засідання Європейської ради в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Шольц наголосив на необхідності забезпечення України засобами протиповітряної оборони, аби захистити українські міста й критичну інфраструктуру від ракетних обстрілів з боку Росії.

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"Ми знаємо, що Україна зараз потребує нашої підтримки. Їй потрібен чіткий сигнал, що це буде тривати довго і на постійній основі. І це також є метою наших зусиль, спрямованих на те, щоб забезпечити постачання достатньої кількості зброї, артилерії та боєприпасів", – додав він.

Німецький канцлер додав, що Німеччина є країною, яка зробила "найбільш суттєвий внесок" в українську ППО, позаяк нещодавно оголосила про передання ще однієї, вже третьої зі свого боку системи Patriot.

Він закликав інші країни-члени НАТО послідувати прикладу Берліна, "щоб забезпечити кращий захист від численних атак, від яких зараз страждає Україна".

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"Ми чули, що тепер має бути ще сім систем (Patriot. – Ред.). Один з них – наша. І ми сподіваємося, що ще шість будуть знайдені в контексті НАТО. І я також скористався нагодою тут, щоб просувати це питання в багатьох дискусіях", – розповів Шольц.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна ідентифікувала 100 систем протиповітряної оборони в країнах-союзниках і просить передати хоча б сім із них для захисту українських міст.

Напередодні, нагадаємо, міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.