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Шольц ищет в государствах НАТО еще 6 "Патриотов" для Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 18 апреля 2024, 20:05
Шольц ищет в государствах НАТО еще 6 Патриотов для Украины
Олаф Шольц. фото: Getty Images

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия пытается найти еще шесть систем ПВО Patriot в странах НАТО в дополнение к той, которую пообещала передать Украине ранее.

Источник: заявление Шольца на пресс-конференции 18 апреля после заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"

Детали: Шольц отметил необходимость обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны, чтобы защитить украинские города и критическую инфраструктуру от ракетных обстрелов со стороны России.

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"Мы знаем, что Украина сейчас нуждается в нашей поддержке. Ей нужен четкий сигнал, что это будет продолжаться долго и на постоянной основе. И это также является целью наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить поставки достаточного количества оружия, артиллерии и боеприпасов", – добавил он.

Немецкий канцлер добавил, что Германия является страной, которая сделала "наиболее существенный вклад" в украинскую ПВО, поскольку недавно объявила о передаче еще одной, уже третьей со своей стороны системы Patriot.

Он призвал другие страны-члены НАТО последовать примеру Берлина, "чтобы обеспечить лучшую защиту от многочисленных атак, от которых сейчас страдает Украина".

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"Мы слышали, что теперь должно быть еще семь систем (Patriot. – Ред.). Один из них – наша. И мы надеемся, что еще шесть будут найдены в контексте НАТО. И я также воспользовался случаем здесь, чтобы продвигать этот вопрос во многих дискуссиях", – рассказал Шольц.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина идентифицировала 100 систем противовоздушной обороны в странах-союзниках и просит передать хотя бы семь из них для защиты украинских городов.

Накануне, напомним, министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.

Темы: ПВОГерманияУкраинаPatriot
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