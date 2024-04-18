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Британія передала Україні техніку для роботи з реєстром військовозобов’язаних

Тетяна ОлійникЧетвер, 18 квітня 2024, 20:23
Британія передала Україні техніку для роботи з реєстром військовозобов’язаних
Фото з сайту Міноборони

Уряд Великої Британії передав Міністерству оборони України техніку, необхідну для роботи з Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Оберіг".

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "У межах проєкту SDA передали 187 ноутбуків, 187 сканерів і 187 принтерів для використання в ТЦК та СП. Ця ініціатива є частиною програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії".

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Деталі: Спеціальний радник з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Мартін Моллой наголосив, що британський уряд підтримує Україну в її цілях цифрової трансформації.

Пряма мова Моллоя: "Велика Британія рада бути учасником багатьох реформаторських ініціатив, у тому числі ІТ-коаліції та Коаліції дронів. Надання обладнання для роботи з реєстром "Оберіг" - один з напрямів, у якому ми можемо допомагати".

Теми: Велика БританіяМіноборони
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