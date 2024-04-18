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Великобритания передала Украине технику для работы с реестром военнообязанных

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 апреля 2024, 20:23
Великобритания передала Украине технику для работы с реестром военнообязанных
Фото с сайта Минобороны

Правительство Великобритании передало Министерству обороны Украины технику, необходимую для работы с Единым государственным реестром военнообязанных, призывников и резервистов "Оберег".

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "В рамках проекта SDA передали 187 ноутбуков, 187 сканеров и 187 принтеров для использования в ТЦК и СП. Эта инициатива является частью программы поддержки от Специального советника по обороне, финансируемой правительством Великобритании".

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Детали: Специальный советник по обороне Посольства Великобритании в Украине Мартин Моллой подчеркнул, что британское правительство поддерживает Украину в ее целях цифровой трансформации.

Прямая речь Моллоя: "Великобритания рада быть участником многих реформаторских инициатив, в том числе ИТ-коалиции и Коалиции дронов. Предоставление оборудования для работы с реестром "Оберег" - одно из направлений, в котором мы можем помогать".

Темы: ВеликобританияМинобороны
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