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Зеленський нагородив орденом Алена Делона – посол

Євген КізіловЧетвер, 18 квітня 2024, 20:43
Зеленський нагородив орденом Алена Делона – посол
Ален Делон. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".

Джерело: посол України у Франції Вадим Омельченко у соцмережах і на французькому телебаченні, France 24

Пряма мова: "Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця".

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Деталі: Як зазначили в українському посольстві, 88-річний Делон з першого дня війни в Україні багато висловлювався на її підтримку.

Там нагадали, що Делон у 2022 році брав участь в інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, який і сам є колишнім актором, а також цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

Пряма мова Омельченка: "Пане Делон, дорогий Ален, я знаю, що ви перебуваєте в не дуже простій ситуації, і хочу сказати вам, що ви не самотні…

У вас є багато шанувальників і людей, які вас люблять. Я і мій народ, ми завжди на вашому боці".

Нагадаємо: Після інсульту в 2019 році стан здоров'я Алена Делона погіршився. Крім того, актор переживає складні часи у стосунках із сім'єю.

Що передувало: У 2022 році легендарний актор Ален Делон узяв участь в інтерв'ю президента Володимира Зеленського французьким ЗМІ та висловив своє захоплення ним.

Зеленський, у свою чергу, подякував Делону за підтримку України та українців, підкресливши, що слово - це зброя, яка іноді вдаряє дужче за справжню зброю на полі бою.

Також Зеленський сказав: "Я ніколи не був настільки блискучим актором, як ви. Для мене ви завжди були авторитетом, великим актором".

Теми: ЗеленськийкіноФранція
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