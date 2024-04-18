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Зеленский наградил орденом Алена Делона – посол

Евгений КизиловЧетверг, 18 апреля 2024, 20:43
Зеленский наградил орденом Алена Делона – посол
Ален Делон. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский наградил легенду французского кино Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной".

Источник: посол Украины во Франции Вадим Омельченко в соцсетях и на французском телевидении, France 24

Прямая речь: "Чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест в отношении иностранца".

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Детали: Как отметили в украинском посольстве, 88-летний Делон с первого дня войны в Украине много высказывался в ее поддержку.

Там напомнили, что Делон в 2022 году участвовал в интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который и сам является бывшим актером, а также цитировал украинского поэта Тараса Шевченко во время телевизионной программы.

Прямая речь Омельченко: "Господин Делон, дорогой Ален, я знаю, что вы находитесь в не очень простой ситуации, и хочу сказать вам, что вы не одиноки...

У вас есть много поклонников и людей, которые вас любят. Я и мой народ, мы всегда на вашей стороне".

Напомним: После инсульта в 2019 году состояние здоровья Алена Делона ухудшилось. Кроме того, актер переживает сложные времена в отношениях с семьей.

Что предшествовало: В 2022 году легендарный актер Ален Делон принял участие в интервью президента Владимира Зеленского французским СМИ и выразил свое восхищение им.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Делона за поддержку Украины и украинцев, подчеркнув, что слово - это оружие, которое иногда ударяет сильнее настоящего оружия на поле боя.

Также Зеленский сказал: "Я никогда не был настолько блестящим актером, как вы. Для меня вы всегда были авторитетом, великим актером".

Темы: ЗеленскийкиноФранция
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