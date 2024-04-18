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Президент: В производстве оружия есть положительные вещи, особенно ценим дроны и снаряды

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 апреля 2024, 20:45
Президент: В производстве оружия есть положительные вещи, особенно ценим дроны и снаряды
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля провел селектор, обсудили результаты на фронте, снабжение оружием и ликвидацию последствий российских ударов.

Источник: обращение Зеленского 18 апреля

Прямая речь: "Селектор, ключевые доклады. Главком – по фронту, нашим операциям и результатам. Министр обороны – по поставкам оружия, техники и коммуникации с партнерами. Были важны результаты нашего внутреннего оборонного производства: в частности, удалось увеличить количество "Богдан", которые делаем ежемесячно, до 10 уже в месяц.

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И это хороший результат. В целом в производстве оружия есть положительные вещи, особенно ценим все, что касается производства дронов и снарядов. Я неизменно благодарен каждой компании, каждому производителю, которые обеспечивают наши Силы обороны и безопасности всем необходимым".

Детали: Также обсудили ликвидацию последствий российских ударов в регионах и общую ситуацию по безопасности. Кроме того, были доклады о доступе людей к украинскому телевизионному сигналу и блокированию российской пропаганды. С этим, по словам Зеленского, должны помочь украинские технические разработки.

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Прямая речь: "Следует помнить, что за российской пропагандой повсюду следует по меньшей мере дестабилизация и хуже всего – попытка оккупации. На всех уровнях мы и партнеры вместе должны противодействовать. И я благодарю каждого в мире – всех лидеров, всех общественных деятелей, всех политиков, кто воспринимает действительно серьезную потребность защиты людей от дезинформации и всех других российских дестабилизационных воздействий".

Темы: Зеленскийоружие
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