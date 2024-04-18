Росія вдарила КАБами по Вовчанську: поранили цивільного та пошкодили церкву

У четвер о 14:10 російські війська завдали авіаударів по місту Вовчанськ на Харківщині, попередньо, трьома керованими авіабомбами. Поранення отримав цивільний чоловік на велосипеді.

Джерело: поліція області у соцмережах

Деталі: Також внаслідок атаки пошкоджені вісім житлових будинків, територія кладовища та комунального підприємства "Благоустрій".

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Поранення отримав 52-річний цивільний чоловік, який їхав на велосипеді та потрапив під ворожий обстріл. Потерпілого доставили до лікарні.

Близько 17:25 військові РФ знову обстріляли Вовчанськ, пошкодивши церкву та магазин.

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За даними поліції, крім того, опівдні росіяни з ЗРК С-300 вдарили по селу Сороківка Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля будинку культури. Постраждав 45-річний цивільний чоловік. З уламковими пораненнями його доставили в лікарню.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за фактом порушення Росією законів та звичаїв війни.