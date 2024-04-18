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Россия ударила КАБами по Волчанску: ранили гражданского и повредили церковь

Евгений КизиловЧетверг, 18 апреля 2024, 21:25
Россия ударила КАБами по Волчанску: ранили гражданского и повредили церковь
Последствия попадания российской авиабомбы в кладбище. фото: полиция

В четверг в 14:10 российские войска нанесли авиаудары по городу Волчанск на Харьковщине, предварительно, тремя корректируемыми авиабомбами. Ранения получил гражданский мужчина на велосипеде.

Источник: полиция области в соцсетях

Детали: Также в результате атаки повреждены восемь жилых домов, территория кладбища и коммунального предприятия "Благоустройство".

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Ранения получил 52-летний гражданский мужчина, который ехал на велосипеде и попал под вражеский обстрел. Пострадавшего доставили в больницу.

Около 17:25 военные РФ снова обстреляли Волчанск, повредив церковь и магазин.

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По данным полиции, кроме того, в полдень россияне из ЗРК С-300 ударили по селу Сороковка Харьковского района. В результате обстрела повреждено здание дома культуры. Пострадал 45-летний гражданский мужчина. С осколочными ранениями его доставили в больницу.

Полицейские открыли уголовные производства по факту нарушения Россией законов и обычаев войны.

Темы: войнаобстрелХарьковская областьжертвы
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