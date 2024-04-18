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Росіяни зосереджують сили на Кліщіївці, Калинівці та Часовому Ярі

Тетяна ОлійникЧетвер, 18 квітня 2024, 21:56
Росіяни зосереджують сили на Кліщіївці, Калинівці та Часовому Ярі
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Армія РФ зосереджує сили на просуванні в напрямку Кліщіївки, Калинівки та Часового Яру.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Швидше за все, це будуть Кліщіївка, Калинівка і, звичайно, Часів Яр. Так само на цьому шляху Нью-Йорк Донецької області".

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Деталі: Речник нагадує, що Часів Яр знаходиться на панівній висоті і для росіян взяття його під контроль означатиме певний прорив на Бахмутському напрямку.

Пряма мова: "Російська армія намагається захопити його не перший день. Вони не рахуються зі своїми втратами – особового складу і техніки. На підходах і шляхах до Часового Яру її вже знищено чималу кількість".

Деталі: Він додав, що ворог зосередив близько 20-25 тисяч своїх військ. Йдеться не тільки про професійних військових, а й про мобілізованих, громадян інших країн.

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Теми: бойові діївійна
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