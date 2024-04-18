Россияне сосредотачивают силы на Клещиевке, Калиновке и Часовом Яру

Армия РФ сосредотачивает силы на продвижении в направлении Клещиевки, Калиновки и Часового Яра.

Источник: спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" передает "Укринформ"

Прямая речь: "Скорее всего, это будут Клещиевка, Калиновка и, конечно, Часов Яр. Так же на этом пути Нью-Йорк Донецкой области".

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Детали: Спикер напоминает, что Часов Яр находится на господствующей высоте и для россиян взятие его под контроль будет означать определенный прорыв на Бахмутском направлении.

Прямая речь: "Российская армия пытается захватить его не первый день. Они не считаются со своими потерями – личного состава и техники. На подходах и путях к Временному Яру она уже уничтожена немалое количество".

Детали: Он добавил, что враг сосредоточил около 20-25 тысяч своих войск. Речь идет не только о профессиональных военных, но и о мобилизованных, гражданах других стран.