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Конгресвумен Спартц пропонує прибрати частину допомоги Україні з проєкту Джонсона

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 18 квітня 2024, 23:04
Конгресвумен Спартц пропонує прибрати частину допомоги Україні з проєкту Джонсона
Конгресвумен Вікторія Спартц Фото: Getty Images

Уродженка України, конгресвумен Вікторія Спартц подала до законопроєкту про додаткове фінансування України правки, які передбачають скорочення частини військової та всієї фінансової допомоги.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Одна з правок Спартц пропонує виключити із законопроєкту положення, пов’язані з програмою PDA – вона дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. У проєкті спікера Палати представників Майка Джонсона ідеться про 7,8 мільярда доларів.

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Ще дві поправки стосуються економічної допомоги Україні, закладеної в проєкті Джонсона: Спартц пропонує виключити згадку про понад 7,8 мільярда доларів допомоги в кредит і заборонити президенту США списувати заборгованість України за певних умов.

Четверта поправка конгресвумен виключає з пакета 481 мільйон доларів фінансування Міністерства охорони здоров’я США для біженців, а п’ята – пропонує заборонити використовувати кошти за програмою FMF (замовлення зброї безпосередньо у виробників на потреби союзника США) "країнам, постраждалим від війни в Україні".

Раніше Спартц заявляла, що відмовляється підтримати у Конгресі інше фінансування для Києва, окрім як для летальної допомоги, та висуває умовою заходи для охорони кордону США.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, пакет підтримки України, який вніс спікер Палати представників Майк Джонсон у середу, передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.

Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти, які вніс Майк Джонсон.

Читайте також: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Теми: США
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