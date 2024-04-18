Конгресвумен Спартц пропонує прибрати частину допомоги Україні з проєкту Джонсона

Уродженка України, конгресвумен Вікторія Спартц подала до законопроєкту про додаткове фінансування України правки, які передбачають скорочення частини військової та всієї фінансової допомоги.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Одна з правок Спартц пропонує виключити із законопроєкту положення, пов’язані з програмою PDA – вона дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. У проєкті спікера Палати представників Майка Джонсона ідеться про 7,8 мільярда доларів.

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Ще дві поправки стосуються економічної допомоги Україні, закладеної в проєкті Джонсона: Спартц пропонує виключити згадку про понад 7,8 мільярда доларів допомоги в кредит і заборонити президенту США списувати заборгованість України за певних умов.

Четверта поправка конгресвумен виключає з пакета 481 мільйон доларів фінансування Міністерства охорони здоров’я США для біженців, а п’ята – пропонує заборонити використовувати кошти за програмою FMF (замовлення зброї безпосередньо у виробників на потреби союзника США) "країнам, постраждалим від війни в Україні".

Раніше Спартц заявляла, що відмовляється підтримати у Конгресі інше фінансування для Києва, окрім як для летальної допомоги, та висуває умовою заходи для охорони кордону США.

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Як повідомлялось, пакет підтримки України, який вніс спікер Палати представників Майк Джонсон у середу, передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.

Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти, які вніс Майк Джонсон.

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