Конгрессвумен Спартц предлагает убрать часть помощи Украине из проекта Джонсона

Уроженка Украины, конгрессвумен Виктория Спартц подала в законопроект о дополнительном финансировании Украины правки, предусматривающие сокращение части военной и всей финансовой помощи.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Одна из поправок Спартц предлагает исключить из законопроекта положения, связанные с программой PDA – она позволяет Белому дому выделять Украине оружие непосредственно со складов американской армии. В проекте спикера Палаты представителей Майка Джонсона речь идет о 7,8 миллиарда долларов.

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Еще две поправки касаются экономической помощи Украине, заложенной в проекте Джонсона: Спартц предлагает исключить упоминание о более 7,8 миллиарда долларов помощи в кредит и запретить президенту США списывать задолженность Украины при определенных условиях.

Четвертая поправка конгрессвумен исключает из пакета 481 миллион долларов финансирования Министерства здравоохранения США для беженцев, а пятая – предлагает запретить использовать средства по программе FMF (заказ оружия непосредственно у производителей на нужды союзника США) "странам, пострадавшим от войны в Украине".

Ранее Спартц заявляла, что отказывается поддержать в Конгрессе другое финансирование для Киева, кроме как для летальной помощи, и выдвигает условием меры для охраны границы США.

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Как сообщалось, пакет поддержки Украины, который внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду, предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля.

Президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты, которые внес Майк Джонсон.

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