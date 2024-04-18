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Кулеба про новий пакет допомоги Україні в Конгресі: У нас немає плану Б

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 18 квітня 2024, 23:20
Кулеба про новий пакет допомоги Україні в Конгресі: У нас немає плану Б
Дмитро Кулеба. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не прогнозує перспективи ухвалення нового законопроєкту про допомогу України в Конгресі США, але наголошує, що у Києва є лише план А – "ухвалення найсильніших рішень для України".

Джерело: Кулеба заявив в етері телемарафону після зустрічі голів МЗС країн "Групи семи" в Італії, передає "Європейська правда"

Деталі: Кулеба відмовився вдаватись у деталі пропозиції спікера Палати представників Майка Джонсона, але нагадав свої слова про те, що "нам не потрібен план Б, бо наш план А – це ухвалення найсильніших рішень для України, а не напіврішень".

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"І сьогодні я нагадав про це державному секретарю (Ентоні Блінкену. – Ред.): дивись, у мене ніякого плану Б немає, має спрацювати план А – ухвалення сильного законопроєкту. І він мене підтримав і сказав, що ми маємо бути зосередженими виключно на сильних рішеннях для України, тобто на плані А", – додав голова МЗС.

"Але вже стільки списів зламано і стільки битв відбулось довкола цього законопроєкту – і ще відбуватиметься, – що давайте вже просто дочекаємось результату", – підсумував Кулеба.

Як повідомлялось, спікер Палати представників Майк Джонсон у середу вніс окремі законопроєкти про допомогу американським союзникам, зокрема й Україні, а також анонсував окрему ініціативу про захист кордону США й Мексики та протидію Росії, Китаю й Ірану.

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"Український" пакет передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.

Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти, які вніс Майк Джонсон.

Нагадаємо, що раніше голова МЗС пояснював, чому в Україні немає плану Б.

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Теми: Кулеба ДмитроМЗССШАдопомога Україні
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