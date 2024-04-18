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Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе: У нас нет плана Б

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 18 апреля 2024, 23:20
Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе: У нас нет плана Б
Дмитрий Кулеба. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не прогнозирует перспективы принятия нового законопроекта о помощи Украины в Конгрессе США, но отмечает, что у Киева есть только план А – "принятие сильнейших решений для Украины".

Источник: Кулеба заявил в эфире телемарафона после встречи глав МИД стран "Группы семи" в Италии, передает "Европейская правда"

Детали: Кулеба отказался вдаваться в детали предложения спикера Палаты представителей Майка Джонсона, но напомнил свои слова о том, что "нам не нужен план Б, потому что наш план А – это принятие сильных решений для Украины, а не полурешений".

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"И сегодня я напомнил об этом государственному секретарю (Энтони Блинкену. – Ред.): смотри, у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А – принятие сильного законопроекта. И он меня поддержал и сказал, что мы должны быть сосредоточены исключительно на сильных решениях для Украины, то есть на плане А", – добавил глава МИД.

"Но уже столько копий сломано и столько битв произошло вокруг этого законопроекта – и еще будет происходить, – что давайте уже просто дождемся результата", – подытожил Кулеба.

Как сообщалось, спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду внес отдельные законопроекты о помощи американским союзникам, в том числе Украине, а также анонсировал отдельную инициативу о защите границы США и Мексики и противодействии России, Китая и Ирана.

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"Украинский" пакет предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов в помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля.

Президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты, которые внес Майк Джонсон.

Напомним, что ранее глава МИД объяснял, почему в Украине нет плана Б.

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДСШАпомощь Украине
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