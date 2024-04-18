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Росіяни 14 разів за добу обстріляли Сумщину, поранена людина

Тетяна ОлійникЧетвер, 18 квітня 2024, 23:38
Росіяни 14 разів за добу обстріляли Сумщину, поранена людина
Ілюстративне фото - Getty Images

За добу російські війська здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксували 82 вибухи.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Білопільська громада: з території РФ здійснено обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів). Одна людина отримала поранення.

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Також були удари дронами–камікадзе типу "FPV" (3 вибухи), пуски ракет з гелікоптера (НАР) (7 вибухів), обстріли з АГС (21 вибух) та СПГ (7 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухи)".

Деталі: У Юнаківській громаді ворог вдарив із САУ (3 вибухи) та скинув з ворожого БпЛА гранати (2 вибухи).

У Новослобідській громаді росіяни скинули 4 міни.

ВІДЕО ДНЯ

У Свеській громаді росіяни з літака скинула авіаційні бомби типу "КАБ". Було 4 вибухи.

У Краснопільській громаді ворог скинув ВОГ з ворожого БПЛА. Був 1 вибух.

Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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