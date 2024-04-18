Россияне 14 раз в сутки обстреляли Сумщину, раненый человек

В сутки российские войска совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировали 82 взрыва.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Белопольская община: с территории России совершены обстрелы из ствольной артиллерии (8 взрывов). Один человек получил ранения.

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Также были удары дронами-камикадзе типа "FPV" (3 взрыва), пуски ракет с вертолета (НАР) (7 взрывов), обстрелы из АГС (21 взрыв) и СПГ (7 взрывов), минометные обстрелы (22 взрыва)".

Детали: В Юнаковской общине враг ударил из САУ (3 взрыва) и сбросил с вражеского БПЛА гранаты (2 взрыва).

В Новослободской общине россияне сбросили 4 мины.

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В Свеской общине россияне с самолета сбросили авиационные бомбы типа "КАБ". Было 4 взрыва.

В Краснопольском обществе враг сбросил ВОГ с вражеского БПЛА. Был 1 взрыв.