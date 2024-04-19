Очільник Пентагону та топгенерал США про допомогу Україні: затягування має наслідки на полі бою

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наголосили на необхідності для Конгресу якнайшвидше схвалити допомогу Україні, оскільки затягування з нею вже має наслідки на полі бою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на АР

Деталі: Це вони заявили під час засідання підкомітету з питань оборонних асигнувань Палати представників.

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За словами Брауна, Україна негайно потребує військового озброєння, яке затримувалось через нездатність Конгресу ухвалити пакет фінансування: "Чи це боєприпаси, чи це транспортні засоби, чи це платформи. Я просто скажу вам, що Україна зараз постає перед жахливими умовами на полі бою".

Голова Пентагону своєю чергою підкреслив, що в питанні підтримки України час має значення.

Пряма мова Остіна: "Ми вже бачимо, що ситуація на полі бою починає потроху змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що українцям доводиться нелегко тримати оборону".

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