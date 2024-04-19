Глава Пентагона и топ-генерал США о помощи Украине: затягивание имеет последствия на поле боя
Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун отметили необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить помощь Украине, поскольку затягивание с ней уже имеет последствия на поле боя.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР
Детали: Это они заявили во время заседания подкомитета по вопросам оборонных ассигнований Палаты представителей.
По словам Брауна, Украина немедленно нуждается в военном вооружении, которое задерживалось из-за неспособности Конгресса принять пакет финансирования: "Или это боеприпасы, или это транспортные средства, или это платформы. Я просто скажу вам, что Украина сейчас стоит перед ужасными условиями на поле боя".
Глава Пентагона в свою очередь подчеркнул, что в вопросе поддержки Украины время имеет значение.
Прямая речь Остина: "Мы уже видим, что ситуация на поле боя начинает понемногу меняться в пользу России. Мы видим, как они достигают постепенных успехов. Мы видим, что украинцам приходится нелегко держать оборону".
Предыстория:
- Спикер Палаты представителей в среду внес отдельные законопроекты о помощи американским союзникам, в том числе и Украине, а также анонсировал отдельную инициативу о защите границы США и Мексики и противодействие России, Китаю и Ирану.
- "Украинский" пакет предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам и пополнение запасов американской армии, а также содержит призыв к администрации передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.
- Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля. Президент США Джо Байден сказал, что подпишет его.