Шмигаль у США: Нас запевнили в підтримці законопроєктів
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у США повідомив, що обидві партії Конгресу США запевнили українську делегацію у підтримці законопроєктів про допомогу.
Джерело: Шмигаль у Telegram
Пряма мова: "Ми отримали запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями.
Очікуємо, що вже найближчим часом цей великий пакет допомоги від США буде проголосовано".
Деталі: За словами прем’єр-міністра України, візит української делегації вже завершується. Три ключові теми, над якими працювали:
- розблокування військової та фінансової допомоги США,
- американські інвестиції в українську економіку,
- використання російських заморожених активів.
За його словами, у питанні розблокування допомоги від США є зрушення. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України. Основна частина — на військові потреби. 7,8 млрд доларів — це бюджетна підтримка. Ще більш ніж 1,5 млрд доларів — економічна допомога.
Також Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України.
Шмигаль провів особисті зустрічі з лідерами демократів та республіканців у Конгресі. З лідером демократів у Палаті Представників Гакімом Джеффрісом, з лідером демократів в Сенаті Чаком Шумером, з лідером республіканців у Сенаті Мітчелом МакКоннеллом, з сенатором Роджером Вікером та українським кокусом у Сенаті.