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Шмигаль у США: Нас запевнили в підтримці законопроєктів

Олена ІвашківП'ятниця, 19 квітня 2024, 03:19
Шмигаль у США: Нас запевнили в підтримці законопроєктів
Денис Шмигаль, фото з Telegram Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у США повідомив, що обидві партії Конгресу США запевнили українську делегацію у підтримці законопроєктів про допомогу.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Ми отримали запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями. 

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Очікуємо, що вже найближчим часом цей великий пакет допомоги від США буде проголосовано".

Деталі: За словами прем’єр-міністра України, візит української делегації вже завершується. Три ключові теми, над якими працювали:

  • розблокування військової та фінансової допомоги США,
  • американські інвестиції в українську економіку,
  • використання російських заморожених активів.

За його словами, у питанні розблокування допомоги від США є зрушення. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України. Основна частина — на військові потреби. 7,8 млрд доларів — це бюджетна підтримка. Ще більш ніж 1,5 млрд доларів — економічна допомога. 

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Також Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України. 

Шмигаль провів особисті зустрічі з лідерами демократів та республіканців у Конгресі. З лідером демократів у Палаті Представників Гакімом Джеффрісом, з лідером демократів в Сенаті Чаком Шумером, з лідером  республіканців у Сенаті Мітчелом МакКоннеллом, з сенатором Роджером Вікером та українським кокусом у Сенаті. 

Теми: СШАдопомога УкраїніШмигаль
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