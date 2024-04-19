Шмигаль у США: Нас запевнили в підтримці законопроєктів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у США повідомив, що обидві партії Конгресу США запевнили українську делегацію у підтримці законопроєктів про допомогу.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Ми отримали запевнення в підтримці законопроєктів обома партіями.

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Очікуємо, що вже найближчим часом цей великий пакет допомоги від США буде проголосовано".

Деталі: За словами прем’єр-міністра України, візит української делегації вже завершується. Три ключові теми, над якими працювали:

розблокування військової та фінансової допомоги США,

американські інвестиції в українську економіку,

використання російських заморожених активів.

За його словами, у питанні розблокування допомоги від США є зрушення. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України. Основна частина — на військові потреби. 7,8 млрд доларів — це бюджетна підтримка. Ще більш ніж 1,5 млрд доларів — економічна допомога.

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Також Конгрес планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України.

Шмигаль провів особисті зустрічі з лідерами демократів та республіканців у Конгресі. З лідером демократів у Палаті Представників Гакімом Джеффрісом, з лідером демократів в Сенаті Чаком Шумером, з лідером республіканців у Сенаті Мітчелом МакКоннеллом, з сенатором Роджером Вікером та українським кокусом у Сенаті.