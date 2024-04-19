Шмыгаль в США: Нас заверили в поддержке законопроектов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в США сообщил, что обе партии Конгресса США заверили украинскую делегацию в поддержке законопроектов о помощи.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Мы получили заверения в поддержке законопроектов обеими партиями.

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Ожидаем, что уже в ближайшее время этот большой пакет помощи от США будет проголосован".

Детали: По словам премьер-министра Украины, визит украинской делегации уже завершается. Три ключевые темы, над которыми работали:

разблокирование военной и финансовой помощи США,

американские инвестиции в украинскую экономику,

использование российских замороженных активов.

По его словам, в вопросе разблокирования помощи от США есть сдвиги. Законопроект предусматривает 61 млрд долларов на поддержку Украины. Основная часть - на военные нужды. 7,8 млрд долларов - это бюджетная поддержка. Еще более чем 1,5 млрд долларов - экономическая помощь.

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Также Конгресс планирует рассмотреть законопроект о конфискации замороженных российских активов на нужды Украины.

Шмыгаль провел личные встречи с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе. С лидером демократов в Палате Представителей Гакимом Джеффрисом, с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером, с лидером республиканцев в Сенате Митчелом МакКоннеллом, с сенатором Роджером Викером и украинским кокусом в Сенате.