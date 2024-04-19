Ракетний удар: в країні була оголошена масштабна повітряна тривога
У ніч на п'ятницю на всій території країни була оголошена повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Вона тривала до 6.15.
Джерело: Мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ
Дослівно ПС: "Ракета на Миколаївщині, курсом на північний захід!
Ракета з Миколаївщини - на Кіровоградщину!
4.48 Ракета з Кіровоградщини - на Черкащину, у напрямку Умані!
4.50 Ракета на Харківщині, курсом на Полтавщину!"
4.56 Група крилатих ракет на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину!
- Ракета на Дніпро!
4.58 Ракета з Черкащини на Полтавщину, курсом на Кременчук!
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Група крилатих ракет на Полтавщині, курсом на Миргород!
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Ракета на Одесу!
5.03 Ракети на Дніпро! Залишайтеся в укриттях.
5.10 "Шахеди" на Харківщині та Полтавщині, курсом на Дніпропетровську область!
Ракетна атака на Дніпро триває! Залишайтеся в укриттях.
5.12 Ракета з Чорного моря на Одесу!
5.13 У напрямку Затоки!
5.15 Кривий Ріг - в укриття!".
Нагадаємо:
- Небезпека у ніч на п'ятницю не припинялася: повітряна тривога була локальна у різних областях через "Шахеди" та ракети.