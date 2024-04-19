Ракетний удар: в країні була оголошена масштабна повітряна тривога

У ніч на п'ятницю на всій території країни була оголошена повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Вона тривала до 6.15.

Джерело: Мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно ПС: "Ракета на Миколаївщині, курсом на північний захід!

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Ракета з Миколаївщини - на Кіровоградщину!

4.48 Ракета з Кіровоградщини - на Черкащину, у напрямку Умані!

4.50 Ракета на Харківщині, курсом на Полтавщину!"

ВІДЕО ДНЯ

4.56 Група крилатих ракет на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину!

Ракета на Дніпро!

Мапа alerts.in.ua

4.58 Ракета з Черкащини на Полтавщину, курсом на Кременчук!

Група крилатих ракет на Полтавщині, курсом на Миргород!

Ракета на Одесу!

5.03 Ракети на Дніпро! Залишайтеся в укриттях.

5.10 "Шахеди" на Харківщині та Полтавщині, курсом на Дніпропетровську область!

Ракетна атака на Дніпро триває! Залишайтеся в укриттях.

5.12 Ракета з Чорного моря на Одесу!

5.13 У напрямку Затоки!

5.15 Кривий Ріг - в укриття!".

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