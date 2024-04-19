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Ракетний удар: в країні була оголошена масштабна повітряна тривога

Олена ІвашківП'ятниця, 19 квітня 2024, 04:45
Ракетний удар: в країні була оголошена масштабна повітряна тривога
Мапа: alerts.in.ua

У ніч на п'ятницю на всій території країни була оголошена повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Вона тривала до 6.15.

Джерело: Мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно ПС: "Ракета на Миколаївщині, курсом на північний захід!

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Ракета з Миколаївщини - на Кіровоградщину!

4.48 Ракета з Кіровоградщини - на Черкащину, у напрямку Умані!

4.50 Ракета на Харківщині, курсом на Полтавщину!"

ВІДЕО ДНЯ

4.56 Група крилатих ракет на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину!

  •  Ракета на Дніпро!
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

4.58  Ракета з Черкащини  на Полтавщину, курсом на Кременчук!

  • Група крилатих ракет на  Полтавщині, курсом на Миргород!

  • Ракета на Одесу!

5.03  Ракети на Дніпро! Залишайтеся в укриттях.

5.10 "Шахеди" на Харківщині та Полтавщині, курсом на Дніпропетровську область!

 Ракетна атака на Дніпро триває! Залишайтеся в укриттях.

5.12 Ракета з Чорного моря на Одесу!

5.13 У напрямку Затоки!

5.15 Кривий Ріг - в укриття!".

Нагадаємо:

  • Небезпека у ніч на п'ятницю не припинялася: повітряна тривога була локальна у різних областях через "Шахеди" та ракети.

Теми: ракетний ударвійна
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