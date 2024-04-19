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Ракетный удар: в стране была объявлена масштабная воздушная тревога

Алена ИвашкивПятница, 19 апреля 2024, 04:45
Ракетный удар: в стране была объявлена масштабная воздушная тревога
Карта: alerts.in.ua

В ночь на пятницу на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью.  Она продолжалась до 6.15.

Источник: Карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ

Дословно ПС: "Ракета на Николаевщине, курсом на северо-запад!

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Ракета с Николаевщины - на Кировоградщину!"

4.48 Ракета с Кировоградщины - в Черкасскую область, в направлении Умани!

4.50 Ракета на Харьковщине, курсом на Полтавщину!

ВИДЕО ДНЯ

4.56 Группа крылатых ракет на севере Харьковской области, курсом на Полтавщину!
Ракета на Днепр!

4.58 Ракета из Черкасской области на Полтавщину, курсом на Кременчуг!

  • Группа крылатых ракет в Полтавской области, курсом на Миргород!
  • Ракета в Одессу!"
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

5.03  Ракеты на Днепр! Оставайтесь в укрытиях.

5.10 "Шахеды" в Харьковской и Полтавской области, курсом на Днепропетровскую область!
Ракетная атака на Днепр продолжается! Оставайтесь в укрытиях.

5.12 Ракета из Черного моря в Одессу!

5.13 В направлении Затоки!

5.15 Кривой Рог – в укрытие!"

Напомним:

  • Опасность в ночь на пятницу не прекращалась: воздушная тревога была локальная в разных областях из-за "Шахедов" и ракет.

Темы: ракетный ударвойна
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