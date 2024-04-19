ЗМІ: у Дніпрі та на Одещині пролунали вибухи
П'ятниця, 19 квітня 2024, 05:20
У ніч на п'ятницю під час ракетної атаки росіян у Дніпрі пролунала серія вибухів, також вибух було чутно в Одеській області.
Джерело: "Суспільне", "Думская"
Деталі: О 5.11 у Дніпрі було чутно перші вибухи.
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О 5.14 місцеві мешканці повідомили про повторні звуки вибухів
На Одещині місцеве видання повідомило про роботу ППО та вибух в області.
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ВІДЕО ДНЯ
О 5.20 ЗМІ повідомили про третю серію вибухів у місті.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що Дніпро під ракетним обстрілом: "Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги"