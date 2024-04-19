СМИ: в Днепре и Одессе прогремели взрывы

Люди в укрытии, фото: Getty Images

В ночь на пятницу во время ракетной атаки россиян в Днепре прогремела серия взрывов, также взрыв был слышен в Одесской области.

Источник: "Суспільне", "Думская"



Детали: В 5.11 в Днепре были слышны первые взрывы.

Реклама:

В 5.14 местные жители сообщили о повторных звуках взрывов

В Одесской области местное издание сообщило о работе ПВО и взрыве в области.



Дополнено:

ВИДЕО ДНЯ

В 5.20 СМИ сообщили о третьей серии взрывов в городе.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак написал, что Днепр под ракетным обстрелом: "Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги".