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СМИ: в Днепре и Одессе прогремели взрывы

Алена ИвашкивПятница, 19 апреля 2024, 05:20
СМИ: в Днепре и Одессе прогремели взрывы
Люди в укрытии, фото: Getty Images

В ночь на пятницу во время ракетной атаки россиян в Днепре прогремела серия взрывов, также взрыв был слышен в Одесской области.

Источник:  "Суспільне", "Думская"

Детали: В 5.11 в Днепре были слышны первые взрывы.

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В 5.14 местные жители сообщили о повторных звуках взрывов

В Одесской области местное издание сообщило о работе ПВО и взрыве в области.

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В 5.20 СМИ сообщили о третьей серии взрывов в городе.
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак написал, что Днепр под ракетным обстрелом: "Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги".

Темы: ракетный удар
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