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У Росії впав бомбардувальник Ту-22М3: є загиблий

Ірина БалачукП'ятниця, 19 квітня 2024, 07:10
У Росії впав бомбардувальник Ту-22М3: є загиблий
ФОТО З TELEGRAM ВОЛОДИМИРА ВЛАДІМІРОВА

У Ставропольському краї РФ упав бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 − такі літаки Росія використовує для нанесення ударів по Україні. Один член екіпажу загинув, одного льотчика шукають.

Джерело: губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров у Telegram, російські пропагандистські видання ТАСС і РИА Новости

Пряма мова Владімірова: "Термінове повідомлення. На території Красногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань і жертв немає, льотчики катапультувалися".

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Деталі: Інших подробиць він не повідомив, але опублікував фото розбитого літака. 

 
Фото з Telegram Володимира Владімірова

Пізніше він додав, що знайшли двох льотчиків із літака, вони живі, їх везуть до лікарні.

"На місце події виїхали всі служби", − заявив губернатор.

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Моніторингові Тelegram-канали пишуть, що впав Ту-22м3 (їх Росія використовує для ударів по Україні − ред.) і що його підбили.

Речник Повітряних сил України Ілля Євлаш не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про те, що літак збили на території РФ.

"Не можу вам ні підтвердити, ні спростувати. Поки що перевіряємо інформацію", − заявив Євлаш.

Доповнено: Пізніше російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ підтвердило, що впав саме надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 ВКС Росії.

Повідомляється, що літак "зазнав аварії в Ставропольському краї після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування".

"Льотчики катапультувалися, 3 члени екіпажу евакуйовані групою пошуку і порятунку, зараз триває пошук одного льотчика. Боєкомплекту на борту не було, літак упав у безлюдній місцевості", − йдеться в повідомленні пропагандистів.

Повідомляється, що причиною аварії нібито стала технічна несправність.

Оновлено: Пізніше губернатор повідомив, що один член екіпажу загинув. Пошуки четвертого льотчика тривають. 

Чому це важливо: Уночі 19 квітня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" і ракетами. Ракети РФ запускає саме з бортів Ту-22М3. Поблизу кордону зі Ставропольським краєм розташований військовий аеродром Моздок (Північна Осетія), де базуються Ту-22М3 ВКС РФ. 

 
Скриншот з google.maps

Теми: Росіяавіа
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