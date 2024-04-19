В России упал бомбардировщик Ту-22М3: есть погибший

В Ставропольском крае РФ упал бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 − такие самолеты Россия использует для нанесения ударов по Украине. Один член экипажа погиб, одного летчика ищут.

Источник: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram, российские пропагандистские издания ТАСС и РИА Новости

Прямая речь Владимирова: "Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались".



Детали: Других подробностей он не сообщил, но опубликовал фото разбитого самолета.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВА

Позже он добавил, что найдены двое летчиков с самолета, они живы, их везут в больницу.

"На место происшествия выехали все службы", − заявил губернатор.

У Ставропольському краї РФ упав літак. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/juoZBXR6sS ВИДЕО ДНЯ April 19, 2024

Мониторинговые Тelegram-каналы пишут, что упал Ту-22м3 (их Россия использует для ударов по Украине − ред.) и что его подбили.

Ще одне відео падіння літака в Росії. Це може бути надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець Ту22М3, які РФ використовує для ударів по Україні. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/5WIqkoeIwO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2024

Спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что самолет сбили на территории РФ.

"Не могу вам ни подтвердить, ни опровергнуть. Пока проверяем информацию", − заявил Евлаш.

Дополнено: Позже российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ подтвердило, что упал именно сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС России.

Сообщается, что самолет "потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования".

"Летчики катапультировались, 3 члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания, сейчас идет поиск одного летчика. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности", − говорится в сообщении пропагандистов.

Сообщается, что причиной аварии якобы стала техническая неисправность.

Дополнено: Позже губернатор сообщил, что один член экипажа погиб. Поиски четвертого летчика продолжаются.

Почему это важно: Ночью 19 апреля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами. Ракеты РФ запускает именно с бортов Ту-22М3. Вблизи границы со Ставропольским краем расположен военный аэродром Моздок (Северная Осетия), где базируются Ту-22М3 ВКС РФ.